За взятку арестован чиновник НБУ (ФОТО)

Печерский районный суд Киева поместил под стражу директора одного из департаментов Нацбанка Украины с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Кроме того, в отношении трех сообщников чиновника НБУ, которые выступали в роли посредников, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.



