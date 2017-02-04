За взятку арестован чиновник НБУ (ФОТО)

Печерский районный суд Киева поместил под стражу директора одного из департаментов Нацбанка Украины с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Кроме того, в отношении трех сообщников чиновника НБУ, которые выступали в роли посредников, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.
Напомним, руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.
Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является Сергей Шацкий.
По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".
Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.
Чиновник вымогал деньги в два этапа. Фото: Юрий Луценко / Facebook
"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.