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Украина
4 февраля 17, 15:56
За взятку арестован чиновник НБУ (ФОТО)
Взятка
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Директора одного из департаментов Нацбанка Украины взяли под стражу.
Печерский районный суд Киева поместил под стражу директора одного из департаментов Нацбанка Украины с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
 
Кроме того, в отношении трех сообщников чиновника НБУ, которые выступали в роли посредников, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Напомним, руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.

Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является Сергей Шацкий.

По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".
Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.


Чиновник вымогал деньги в два этапа. Фото: Юрий Луценко / Facebook
 
"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.
Korrespondent
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