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Новости
Украина
5 февраля 17, 10:12
Порошенко с Трампом по телефону обсудили ситуацию в Донбассе
Порошенко с Трампом
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Петр Порошенко более часа разговаривал по телефону с Дональдом Трампом

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США, сообщает пресс-служба президента Украины.

Разговор длился более часа.

Как отмечается, особое внимание стороны уделили урегулированию ситуации на Донбассе.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили крайнюю необходимость установления режима полного прекращения огня", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Порошенко выразил Трампу благодарность за "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, главы государств затронули вопрос укрепления стратегического партнерства Украины и США. В частности, Порошенко высказался за активизацию деловых и экономических связей, которые поспособствуют обоюдной выгоде стран.

"Во время разговора также обсуждался будущий визит президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины", — отмечают в сообщении.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп сообщил, что Соединенные Штаты будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы.

"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", — сказал президент США.
Delo
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