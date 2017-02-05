Верка Сердючка отреагировала на логотип Евровидения-2017

Соответствующий фотоколлаж артист опубликовал в своем Instagram.

Отметим, что на фото он и его звездная "мама" предстали в образе набирающего в интернете популярность мема под названием Ждун.

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При чем Сердючка украсила себя бусами в виде ожерелья, которое стало логотипом музыкального конкурса, который пройдет в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что визуализация логотипа в виде ожерелья песенного конкурса "Евровидения 2017" – сильный и креативный.

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Напомним, в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.



По результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа Сальто Назад.



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