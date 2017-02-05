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Новости
Украина
5 февраля 17, 12:02
Блокада: Активисты нашли в вагонах оружие для боевивиков!
Блокада
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Блокада Донбасса начала приносить первые плоды. Участники акции блокада Донбасса сообщили о большой находке.
Украинцы, которые начали блокаду оккупированного Донбасса, обнаружили интересную находку в одном из вагонов поезда, который направлялся к боевикам. По информации известного журналиста Ростислава Демчука, участники акции «блокада Донбасса» в вагонах нашли оружие, сообщает Joinfo.ua.

«Блокировщики железной дороги нашли в нескольких вагонах в направлении ДНР под стройматериалами оружие. Начальник станции Бахмут это подтвердил. Сказал нардепу Тарасу Пастуху, что это распоряжение СБУ пропускать оружие на вражескую территорию», - говорится в его послании на странице в социальной сети Facebook.




Ого! Такого срача впродовж години я ще не мав. Тисячі реплаїв з вигуками "фейк!","брехун", "агент ФСБ". Тисячі !!!, жоден з них не фоловер, ані ФБ друг. Якісь: Козак Завірюха, Олена Чорная...Отаман Ліс.

Кількість хітерів переросла в Ддос - атаку. І все чого? Блокувальники залізниці знайшли в кількох вагонах в напрямку ДНР під будматеріалами зброю. Начальник станції Бахмут це підтвердив. Сказав нардепу Тарасу Пастуху, що це розпорядження СБУ пропускати зброю на ворожу територі

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, ранее эксперт заявлял, президент Путин наиграется и вернет Донбасс, подготовив ловушку Украине.

Источник:   joinfo.ua
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