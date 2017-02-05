Трамп намерен отправиться на саммит G7

Мероприятие пройдет на острове Сицилия, передает DW.

После телефонной беседы Трампа с премьером-министром Италии Паоло Джентилони, состоявшейся 4 февраля, Белый дом анонсировал визит Трампа на встречу семи лидеров ведущих стран мира в город Таормина.

Отметим, что подобная поездка может стать первой для Трампа в роли президента Соединенных Штатов. Эксцентринчый миллиардер заверил Джентилони, что Америка остается преданной своим обязательствам в рамках НАТО, однако напомнил, что все члены Альянса должны "разделять финансовое бремя расходов на оборону".

Как сообщалось, политик "Народного фронта" во Франции Марин Ле Пен тем временем пообещала в случае победы на президентских выборах, вывести страну из НАТО.