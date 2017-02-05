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Новости
Украина
5 февраля 17, 16:09
Трамп намерен отправиться на саммит G7
Трамп
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Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем желании поучаствовать в саммите G7, который состоится в Италии в период с 25 по 27 мая.

Мероприятие пройдет на острове Сицилия, передает DW.

После телефонной беседы Трампа с премьером-министром Италии Паоло Джентилони, состоявшейся 4 февраля, Белый дом анонсировал визит Трампа на встречу семи лидеров ведущих стран мира в город Таормина.

Отметим, что подобная поездка может стать первой для Трампа в роли президента Соединенных Штатов. Эксцентринчый миллиардер заверил Джентилони, что Америка остается преданной своим обязательствам в рамках НАТО, однако напомнил, что все члены Альянса должны "разделять финансовое бремя расходов на оборону".

Как сообщалось, политик "Народного фронта" во Франции Марин Ле Пен тем временем пообещала в случае победы на президентских выборах, вывести страну из НАТО.
URA-Inform
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