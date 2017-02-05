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Новости
Украина
5 февраля 17, 17:47
Украину ждет резкое снижение температуры
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Сильные морозы ударят со вторника.

В Украине начиная со вторника, 7 февраля, синоптики обещают резкое похолодание, передает Укргидрометцентр. На значительной территории страны температура воздуха составит -16...-19°С ночью и до -9…-12 °С днем.

В последующие дни станет еще холоднее: 8-го и 9-го февраля центральных, северных и восточных областях ночью столбик термометра может опуститься до -25°С, днем до -12°С.

Теплее будет только на западе и юге Украины: ночью до -15°С, а днем до -10°С.

При этом прогнозируется преимущественно ясная погода без осадков.
Korrespondent
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