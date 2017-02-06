Россия вновь отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко

Министерство юстиции России повторно отказало Министерству юстиции Украины в выдаче удерживаемых в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, считая их своими гражданами, написал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это "гражданство" было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Обе эти действия России являются ничтожным по международному праву", — написал замминистра юстиции.

По его словам, Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.

К своему сообщению С.Петухов приложил копию ответного письма Минюста России.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. По тому же делу А.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

В начале мая 2016 года осужденные заполнили документы для передачи на Украину для отбывания наказания.

1 июня 2016 года Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор О.Сенцову и А.Кольченко.

21 октября 2016 года С.Петухов проинформировал, что РФ отказалась передать О.Сенцова и А.Кольченко для отбывания наказания на родину.