Боевик выложил видео обстрела Авдеевки из Градов - Видео

В Сети появилось видео, где показана установка Град, выпускающая заряды, как утверждается, по Авдеевке. Само видео появилось на странице одного из сепаратистов с позывным "Склон".

"Засадили украм 4 полных "пакета" "Града"... Через 15 минут наши "Грады" уже были в поле за терриконами. Одним пакетом угостили минометчиков ВСУ возле "промки", а с 4 машин шуранули по батарее САУшек", - написал "Склон".

Также видео обстрелов из Градов выкладывают на сепаратистских пабликах в соцсетях.









Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 5 февраля в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела, пятеро военных ранены.

