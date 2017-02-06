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Новости
Украина
6 февраля 17, 09:33
Боевик выложил видео обстрела Авдеевки из Градов - Видео
Град,Авдеевка
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Видео выложили сами сепаратисты ДНР.
В Сети появилось видео, где показана установка Град, выпускающая заряды, как утверждается, по Авдеевке. Само видео появилось на странице одного из сепаратистов с позывным "Склон".
 
"Засадили украм 4 полных "пакета" "Града"... Через 15 минут наши "Грады" уже были в поле за терриконами. Одним пакетом угостили минометчиков ВСУ возле "промки", а с 4 машин шуранули по батарее САУшек", - написал "Склон".
 
Также видео обстрелов из Градов выкладывают на сепаратистских пабликах в соцсетях.
 


Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 5 февраля в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела, пятеро военных ранены.
Korrespondent
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