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Украина
6 февраля 17, 10:51
Общественный транспорт в Киеве переведен на спецрежим
снегопад,киев
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Работа наземного общественного транспорта будет организована по специальному режиму движения.
Работа наземного общественного транспорта будет организована по специальному режиму движения.

В Киеве сегодня изменят работу общественного транспорта из-за снегопада, сообщает пресс-служба Киевпастранса.

"В связи с ухудшение погодных условий работа наземного общественного транспорта будет организована по специальному режиму движения", - говорится в сообщении.

При этом в предприятии не уточнили, что именно включает в себя специальный режим работы и как откорректировать свое передвижение пассажирам.

Отметим, из-за снегопада Киев стоит в 10-балльных пробках.

Кроме того, в Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.
Korrespondent
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