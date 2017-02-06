Общественный транспорт в Киеве переведен на спецрежим

В Киеве сегодня изменят работу общественного транспорта из-за снегопада, сообщает пресс-служба Киевпастранса.

"В связи с ухудшение погодных условий работа наземного общественного транспорта будет организована по специальному режиму движения", - говорится в сообщении.

При этом в предприятии не уточнили, что именно включает в себя специальный режим работы и как откорректировать свое передвижение пассажирам.

Отметим, из-за снегопада Киев стоит в 10-балльных пробках.

Кроме того, в Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.