Авдеевка подключена к электроснабжению на 80% - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сотрудниками ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируется продолжить работы по подключению 20% города и переподключению объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение.

Кроме того в пресс-службе ГСЧС отметили, что функционирует один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), три стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 11 тыс. 789 человек (за сутки 1 тыс. 661 чел.), обеспечено питание тремя полевыми кухнями.

На данный момент из Авдеевки эвакуировали 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей) - в течение суток - 24 человека (из них 11 детей).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшую неделю в результате боевых действий в Авдеевке пострадало 179 объектов жилого и нежилого фонда.