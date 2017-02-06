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Новости
Украина
6 февраля 17, 11:23
Азаров и Клюев признали ошибки в 2014 году - Видео
Азаров,Клюев
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Экс-чиновники заявили, что окружение Януковича в 2014-м совершило ошибку.
Экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев и экс-премьер-министр Николай Азаров выступили на российском ТВ, заявив о своей ответственности за происходящее в Украине в 2014 году. Такое признание они сделали в эфире передачи "Право знать" на российском телеканале ТВЦ.
 
Клюев на комментарий одного из журналистов, что на представителях экс-власти лежит большая ответственность за события 2014-го года, к которым привела именно политика тогдашних чиновников, заявил: "Все мы, кто находился рядом с Виктором Януковичем, в определенной степени виноваты".
 
"Все виноваты, в т.ч. числе и я ... Где-то, что-то, возможно, не договорил, или промолчал, возможно, что-то неправильно посоветовал ... Каждый из нас, кто был у власти, ответственен за то, что произошло в 2014 году. Я это признаю", - отметил Клюев.
 
В свою очередь Азаров заявил, что "если кому-то от этого легче, я могу признать любые ошибки" и добавил, что "в Украине были только одни кукловоды, которые готовили "переворот" в Украине - США, остальные - это все чушь".
 
Азаров добавил, что его "единственная серьезная ошибка - что не сумел жестко перед Януковичем поставить вопрос о разгоне банды, организовавшей "госпереворот".
 
На вопрос, на какие средства экс-чиновники живут в РФ, Клюев заявил, что является "обеспеченным человеком, еще до того, как пришел к власти, занимался бизнесом и пришел из бизнеса".
 
"У меня определенная часть бизнеса осталась, которая работает, и я имею возможность содержать себя и мою семью", - отметил Клюев.
 
Азаров же проигнорировал вопрос о своих доходах и получении украинской пенсии и заявил, что за три последних года "ни один украинский правоохранительный орган не сформулировал в его адрес ни одного обвинения".
 

 
Напомним, бывший глава Администрации президента назвал свой список организаторов Майдана на заседании Дорогомиловского суда Москвы.
 
Korrespondent
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