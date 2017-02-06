Песков: Между Украиной и Россией нет конфликта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и Россией нет конфликта, а на Донбассе - "исключительно внутриукраинский конфликт".

"Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал он журналистам.

Ранее по итогам телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и президента Петра Порошенко пресс-служба Белого дома заявила, что сторонами обсуждался "ряд вопросов, в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией".