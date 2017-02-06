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Новости
Украина
6 февраля 17, 12:47
Песков: Между Украиной и Россией нет конфликта
Песков
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Пресс-секретарь Путина также заявил, что Донбасс - это "исключительно внутриукраинский конфликт".
Пресс-секретарь Путина также заявил, что Донбасс - это "исключительно внутриукраинский конфликт".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и Россией нет конфликта, а на Донбассе - "исключительно внутриукраинский конфликт".

"Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс - это исключительно внутриукраинский конфликт", - сказал он журналистам.

Ранее по итогам телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и президента Петра Порошенко пресс-служба Белого дома заявила, что сторонами обсуждался "ряд вопросов, в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией".
Korrespondent
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