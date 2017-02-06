Кто возглавит Нацполицию: осталось три претендента

Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины назвала имена троих кандидатов, из которых будет выбран будущий глава ведомства.

"4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", – говорится в заявлении комиссии.

Нацполиция может получить нового руководителя уже на этой неделе.

Как сообщал Корреспондент.net, изначально на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата. А 26 января осталось только десять претендентов на эту должность.

Напомним, некоторые претенденты сняли свои кандидатуры. Среди них оказался и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.