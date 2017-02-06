Беспилотник США совершил разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в воскресенье совершил почти 10-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом сообщили западные информационные порталы, отслеживающие передвижение военной авиации.

Американский БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области. На беспилотнике был включен транспондер.

Во время полета БПЛА часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 15,5 тыс. метров.

Напомним, Global Hawk способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тысяч метров. А с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км, БПЛА может наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.

Как сообщалось, ранее подлеты Global Hawk к линии разграничения на Донбассе были зафиксированы 15 октября, 14 ноября, 2 декабря и 16 декабря.