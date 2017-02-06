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Новости
Украина
6 февраля 17, 14:47
В Киеве на метро Олимпийская снесли все киоски
киоск
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Оказалось, что МАФы были установлены с нарушением правил пожарной безопасности.
Оказалось, что МАФы были установлены с нарушением правил пожарной безопасности.

В переходе центральной станции метро Олимпийская в Киеве демонтировали почти все киоски. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Больше пространства для вас будет на станции Олимпийская. В общем 90% конструкций, которые противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы", – говорится в сообщении на странице метрополитена в Facebook.


Как сообщалось, в декабре 2016 года в Киеве произошло несколько случаев сноса МАФов ночью. В ночь на 22 декабря при демонтаже киосков на улице Политехнической пострадали пять человек. 23 декабря на рынке возле метро Харьковская во время демонтажа МАФов произошли стычки.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что борьба с незаконными киосками будет продолжаться. По его информации, "ранее незаконных МАФов было около 20 тысяч", и уже демонтировано "более 7 тысяч из этих незаконных сооружений".
Korrespondent
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