В Киеве на метро Олимпийская снесли все киоски

В переходе центральной станции метро Олимпийская в Киеве демонтировали почти все киоски. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Больше пространства для вас будет на станции Олимпийская. В общем 90% конструкций, которые противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы", – говорится в сообщении на странице метрополитена в Facebook.





Как сообщалось, в декабре 2016 года в Киеве произошло несколько случаев сноса МАФов ночью. В ночь на 22 декабря при демонтаже киосков на улице Политехнической пострадали пять человек. 23 декабря на рынке возле метро Харьковская во время демонтажа МАФов произошли стычки.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что борьба с незаконными киосками будет продолжаться. По его информации, "ранее незаконных МАФов было около 20 тысяч", и уже демонтировано "более 7 тысяч из этих незаконных сооружений".