В Литве предполагает что Украина получит безвиз весной

Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Я считаю, это может произойти этой весной", – заметил литовский дипломат.

Напомним, что по итогам совещания Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной начнет действовать лишь одновременно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления безвиза ЕС с третьими государствами.

Ранее, в СМИ также появлялись предположения относительно того, когда все же украинцы получат уникальное право безвиза.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее известный экономист Андрей Плотников поведал о том, что безвиз, по сути, ничего гражданам Украины не дает. Для выезда за границу в рамках работы или обучения, все равно придется оформлять дополнительные документы.