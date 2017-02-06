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Новости
Украина
6 февраля 17, 16:33
В Литве предполагает что Украина получит безвиз весной
безвизовый режим
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Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус уверен, что ЕС может дать безвиз украинцам совсем скоро – весной 2017-го года.

Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Я считаю, это может произойти этой весной", – заметил литовский дипломат.

Напомним, что по итогам совещания Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной начнет действовать лишь одновременно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления безвиза ЕС с третьими государствами.

Ранее, в СМИ также появлялись предположения относительно того, когда все же украинцы получат уникальное право безвиза.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее известный экономист Андрей Плотников поведал о том, что безвиз, по сути, ничего гражданам Украины не дает. Для выезда за границу в рамках работы или обучения, все равно придется оформлять дополнительные документы. 
URA-Inform
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