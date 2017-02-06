Кличко просит киевлян оставлять свои авто дома - ВИДЕО

"Столица опять охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", - отметил мэр.

Согласно его словам, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы они дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

"Я обращаюсь также к пешеходам: Будьте осторожными и осмотрительными, переходите дорогу только в установленных местах. А всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь к службам КГГА – по телефону 1551, по телефонам полиции, в службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательны и рассудительны. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии", - добавил Кличко.

Напомним, как сообщалось, снегопад парализовал движение в Киеве и пригороде.