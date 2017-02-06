Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.09
USD
27.14
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.71
RUB
0.47
Новости
Украина
6 февраля 17, 16:35
Кличко просит киевлян оставлять свои авто дома - ВИДЕО
снегопад
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мэр Киева Виталий Кличко призывает водителей не выезжать в город на личном автотранспорте. Об этом говорится в его видеообращении.

"Столица опять охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", - отметил мэр.

Согласно его словам, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы они дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

"Я обращаюсь также к пешеходам: Будьте осторожными и осмотрительными, переходите дорогу только в установленных местах. А всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь к службам КГГА – по телефону 1551, по телефонам полиции, в службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательны и рассудительны. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии", - добавил Кличко.

Напомним, как сообщалось, снегопад парализовал движение в Киеве и пригороде. 
URA-Inform
Ещё по теме:
На Киев движется ураган
В Украине ожидается дождь со снегом
В Киеве уже тепло в каждом пятом доме
На Закарпатье продолжают сходить лавины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эскалация в Донбассе: разговор Трампа с Путиным и Порошенко
noimageВ Украине стартуют новые учебные сборы резервистов
noimageГПУ расследует расхищение средств из кредита ВБ
noimageВ Литве предполагает что Украина получит безвиз весной
noimageВ Киеве на метро Олимпийская снесли все киоски
Лента новостей
Загрузка...