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Новости
Украина
6 февраля 17, 16:43
ГПУ расследует расхищение средств из кредита ВБ
ГПУ
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Чиновники использовали фиктивные компании для присвоения денег.
Чиновники использовали фиктивные компании для присвоения денег.

Генеральная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном деле по фактам хищения средств из кредита Всемирного банка. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 30 января.

Следователи установили, что на протяжении 2007-2013 годов Всемирный банк предоставил под гарантии украинского правительства нескольким областям Украины кредит в рамках реализации совместного проекта "Развитие городской инфраструктуры".

Главным исполнителем проекта было Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Средства предназначались для реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, которые ведут деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. Деньги направлялись напрямую предприятиям.

Однако руководители ряда региональных предприятий перечисляли выделенные им деньги на счета фиктивных компаний. При этом они существенно завышали стоимость якобы выполненных работ, а в некоторых случаях они не выполнялись вообще.

В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью конвертационных центров.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во Всемирном банке пожаловались на Украину. В банке считают, что глобальная проблема Украины в неспособности освоить выделенные ей деньги.
Korrespondent
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