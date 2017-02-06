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Новости
Украина
6 февраля 17, 16:46
В Украине стартуют новые учебные сборы резервистов
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В течение месяца резервисты будут отрабатывать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке.
В течение месяца резервисты будут отрабатывать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке.

В середине февраля пройдут очередные учебные сборы с резервистами оперативного резерва, заявил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

"В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце - 18 февраля", - сказал Тищенко. 

По его словам, в течение месяца резервисты будут отрабатывать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнять программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.
Korrespondent
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