ОБСЕ обвинила обе стороны в нарушении тишины в Донбассе

В Донбассе обе стороны конфликта не выполняют требование минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения и не соблюдают режим прекращения огня.

Об этом рассказал замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью Украинской правде.

"Тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше. Как вы можете увидеть из наших отчетов, обе стороны нарушают минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня", - сказал он.

По его мнению, главной причиной эскалации конфликта на Донбассе то, что "войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу на этом участке".

"Стороны целятся в населенные пункты не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установления своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает ответный огонь", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ заявили, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно.

Также отметим, что сегодня сообщалось, что обострение возле Авдеевки пошло на спад.