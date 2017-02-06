Как вывести Bitcoin на карту Приват24

Особенно распространенной на сегодняшний день считается валюта Bitcoin, для работы с ней создано много различных ресурсов и бирж. Сейчас много людей используют именно эту валюту для получения дохода, но такая тенденция способствует тому, что много пользователей пытаются перевести виртуальную валюту в реальные деньги.

Процесс вывода криптовалюты нельзя назвать сложным, но важно сразу разобраться во всех тонкостях этого процесса. Просто снять криптовалюту в банкомате или получить в отделении банка не получится, ведь она хранится на виртуальных счетах и имеет свой собственный денежный эквивалент. То есть физического воплощения биткойн не имеет, поэтому прежде, чем его обналичить необходимо осуществить обмен криптовалюты на реальные денежные знаки. Происходит такой обмен с учетом установленного курса, он может меняться, поэтому уточнять его необходимо на момент осуществления транзакции. Конечным пунктом при таком обмене может стать банковская карта, в результате этого человек впоследствии сможет быстро обналичить нужную ему сумму.

Особенности перевода криптовалюты на банковскую карту

На сегодняшний день одним из самых крупных банков мира является ПриватБанк, поэтому неудивительно, что часто вывод криптовалюты осуществляется на карту именно этого банка. Преимущества данного банка заключается в том, что его представительства есть в разных странах мира, более того, это финансовое учреждение насчитывает рекордное количество банкоматов, поэтому проблем со снятием средств с карты не возникнет.

Простота и удобство снятия наличных – это далеко не единственная причина, по которой стоит переводить криптовалюту на карту приват банка. Вывод Bitcoin на карту Приват24 осуществляет много специализированных сервисов, список которых можно изучить на сайте мониторинга обменников. Также стоит отметить, что при выполнении такой транзакции взимается сравнительно невысокая комиссия, поэтому переводить Биткйон на карту Приват банка не только удобно, но и выгодно. Еще одно важное преимущество такого вывода криптовалюты заключается в том, что, переведя средства на карту Приват Банка, пользователь сможет дальше использовать ее в интернете, поскольку данное финансовое учреждение разработало систему Приват24, позволяющую управлять финансами в режиме онлайн. То есть перевод Битк койн на карту Приват банка имеет много положительных сторон, теперь самое время разобраться, как именно можно выполнить такую транзакцию.

Как осуществить перевод Биткойн на карту Приватбанка

Итак, если у человека есть карта Приват Банк 24 доллары и ему необходимо перевести на нее Биткйны, тогда для этого он может воспользоваться специализированными обменными пунктами, которых в интернете существует очень много. Такие обменники стабильные, надежные и проверенные. Они работают с учетом действующего курса и взимают минимальную комиссию за проведение транзакции. Но прежде чем осуществить финансовую операцию нужно убедиться, что выбранный обменник предлагает наиболее выгодный курс, является безопасным и обладает необходимым резервным фондом.

Для того чтобы гарантированно подобрать наиболее выгодный обменный пункт поиск курсов рекомендуется осуществлять с помощью мониторинга https://www.bestchange.ru/. Лучшего способа перевода криптовалюты на банковскую карту чем мониторинг не найти, это связано с тем, что все операции, проводимые через этот ресурс безопасные, выгодные и надежные. Мониторинг представляет собой масштабный сервис, на котором собраны лучше обменные пункты, а их условия систематизированы и представлены в виде таблицы.

Благодаря такой концепции сайта производить финансовые операции на нем очень просто, а весь процесс зачастую занимает не более нескольких минут. С помощью представленных на мониторинге обменников пользователи могут не только переводить криптовалюту в реальные деньги, но и делать это в нужной им валюте.