Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.09
USD
27.14
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.71
RUB
0.47
Новости
Украина
6 февраля 17, 18:07
Швеция поможет Украине создать образцовые участки полициии
полисмен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Образцовые участки будут создаваться в маленьких городках.

Украина совместно со Швецией создаст 20 образцовых полицейских участков в четырех регионах. Об этом заявил глава Консультативной миссии ЕС (КМЕС), которая помогает с реформой украинских правоохранительных органов Кястутис Ланчинскас в интервью Европейской правде.

По его словам, в ближайшем будущем совместно со шведской национальной полицией КМЕС начнет обновлять полицейские участки.
"Наши эксперты поменяют там все, изменят структуру, проведут тренинг для полицейских, будет совсем другое отношение к людям, новое оборудование, приемная для населения", – отметил Ланчинскас.

Он добавил, что образцовые участки будут создаваться в маленьких городках. "Мы решили, что надо там работать, когда внедряли так называемый "самборский проект". Но мы уже понимаем, с какими трудностями люди там сталкиваются. Так у нас возникла идея создать 20 полицейских участков, которые станут образцовыми, чтобы потом клонировать их опыт в других регионах Украины", – сказал Ланчинскас.

Отметим, КМЕС работает в Киеве независимо от представительства ЕС, занимаясь только одним направлением – реформой украинских правоохранительных органов. В этот список входят не только полиция, но и система прокуратуры, НАБУ, НАПК, пограничники, СБУ.

Отметим, Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины назвала имена троих кандидатов, из которых будет выбран будущий глава ведомства.
Korrespondent
Ещё по теме:
Туск: Санкции против России, скорее всего, будут продлены
Скандальный художник Павленский бежал из России
В Венгрии российские шпионы связаны с неонацистами
Россия открыто выражает недовольство по отношению к Норвегии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обнародованы переговоры террористов по сбитому Ил-76 (ВИДЕО)
noimageРемонт на станции метро "Левобережная" закончат в апреле
noimageВ Авдеевке восстановили водоснабжение
noimageНАТО ожидает реформы Службы безопасности Украины
noimageВ Украине испытывают беспилотник Лелека - Фото
Лента новостей
Загрузка...