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Украина
6 февраля 17, 18:18
Адвокаты Януковича жалуются в ЕСПЧ на Апелляционный суд
янукович
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Поводом для подачи в ЕСПЧ иска стал отказ Апелляционного суда в рассмотрении жалобы защиты Януковича.

Жалоба была на решение Печерского суда по поводу заочного расследования. Адвокаты беглого Виктора Януковича обратились в ЕСПЧ по делу про его заочное осуждение.

Защита получила основания для неотложного обращения в ЕСПЧ по делу о госизмене. Сегодняшний факт отказа Апелляционного суда рассматривать жалобу защиты на решение по специальному (заочному) расследованию является достаточным доказательством для этого – отметил защитник Януковича Виталий Сердюк. Как известно, 20 января Печерский райсуд позволил заочное расследование по делу Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, 30 января планировалось уведомить защиту Януковича про завершение досудебного расследования.
URA-Inform
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