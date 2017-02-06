Адвокаты Януковича жалуются в ЕСПЧ на Апелляционный суд

Жалоба была на решение Печерского суда по поводу заочного расследования. Адвокаты беглого Виктора Януковича обратились в ЕСПЧ по делу про его заочное осуждение.

Защита получила основания для неотложного обращения в ЕСПЧ по делу о госизмене. Сегодняшний факт отказа Апелляционного суда рассматривать жалобу защиты на решение по специальному (заочному) расследованию является достаточным доказательством для этого – отметил защитник Януковича Виталий Сердюк. Как известно, 20 января Печерский райсуд позволил заочное расследование по делу Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, 30 января планировалось уведомить защиту Януковича про завершение досудебного расследования.