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Новости
Украина
6 февраля 17, 18:25
В Украине испытывают беспилотник Лелека - Фото
беспилотник Лелека
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Этот дрон является более бесшумным и неуловимым для радаров противника.

На аэродроме под Черниговом проходят испытания нового украинского беспилотного летательного аппарата Лелека-100, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аэроэргономичные показатели Лелеки, а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", – рассказал полковник Владимир Дмитриев.

Военные утверждаю, что БПЛА Лелека-100 имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задание по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров в отличие от предыдущих разработок.

Также на аэродроме проходила доподготовка инструкторов, которые вскоре отправятся в зону АТО, где будут обучать операторов другого БПЛА – комплекса А1-С Фурия –  непосредственно в боевых условиях.

По данным Минобороны, "Фурия уже прошла "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики".

Как сообщал Корреспондент.net, в январе в Украине протестировали мощный ударный дрон Командор, который способен нести противотанковый ракетный комплекс.
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Korrespondent
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