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Новости
Украина
6 февраля 17, 18:29
НАТО ожидает реформы Службы безопасности Украины
НАТО
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Новую концепцию спецслужбы парламент рассмотрит 7 февраля.
Новую концепцию спецслужбы парламент рассмотрит 7 февраля.

В НАТО ожидают, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время утвердит концепцию реформы СБУ. Об этом заявил представитель дипломатического представителя НАТО в Украине Александр Винников на брифинге в понедельник, 6 февраля.

"Ключевой стандарт НАТО – это гражданское измерение контроля и надзора. Это является ключевым приоритетом в плане нашего сотрудничества с Украиной. Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ, очень ценное и оно привело к результатам. Это концепция реформы СБУ, которая была завершена в июле прошлого года. И НАТО ожидает на утверждение этой концепции президентом в скором будущем", – сказал Винников.

По его словам, реформа предусматривает создание новых механизмов, международный опыт обсуждался с представителями СБУ. В частности за основу рассматривается опыт Норвегии.

Отметим, новая концепция реформы СБУ будет вынесена на обсуждение Верховной Рады завтра, 7 февраля.

Напомним, 5 февраля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили варианты мирного решения конфликта в Украине.
Korrespondent
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