В Авдеевке восстановили водоснабжение

Во всех домах Авдеевки, которая всю прошлую неделю подвергалась обстрелам, вновь появилась вода и электричество, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 16:З0 в Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города", – говорится в сообщении.

Также к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Без света остаются пять населенных пунктов Ясиноватского района (села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенные вблизи Авдеевки. Здесь работают бригады энергетиков.

Возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов. Также спасатели ремонтируют порежденные здания.

Как сообщал Корреспондент.net, большая часть Авдеевки была подключена к элетроснабжению еще накануне, 5 февраля. Также продолжались восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.