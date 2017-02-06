Ремонт на станции метро "Левобережная" закончат в апреле

Об этом передали в пресс-службе Киевского метрополитена. С 17-го февраля на станции метро "Левобережная" стартуют ремонтные работы. Они будут идти до 31 апреля 2017 г. В настоящее время будут поочередно закрыты вестибюли.

Работы будут вестись в рамках внедрения программы подготовки к конкурсу Евровидение. Так, на станции "Левобережная" обновят навигацию - чтобы туристам было легко ориентироваться при проведении песенного конкурса. По словам главы КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского – следует перекрыть один выход – чтобы успеть к Евровидению привести данную станцию в красивое состояние.

Как сообщал УРА-Информ, один из входов на станцию " Левобережная" будет вскоре перекрыт.