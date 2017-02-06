Обнародованы переговоры террористов по сбитому Ил-76 (ВИДЕО)

В Днепре следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого и двух главарей незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.





Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации ЛНР Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования батальон Заря, вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования Витязь Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиасообщение аэропорту Луганска.







