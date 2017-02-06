Обнародованы переговоры террористов по сбитому Ил-76 (ВИДЕО)

Завершено расследование по сбитому Ил-76.Следователи СБУ получили неопровержимые доказательства того, что Плотницкий с Патрушевым и Гуреевым были непосредственными организаторами теракта
В Днепре следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого и двух главарей незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации ЛНР Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования батальон Заря, вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования Витязь Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиасообщение аэропорту Луганска.
В июне 2014 года при заходе на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и 40 военнослужащих погибли.
Фото: ssu.gov.ua
Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлен в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт по ч. 3 ст. 258 УК Украины.