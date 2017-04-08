Укроборонпром передал ВСУ новейшую радиолокационную станцию

Вооруженным силам Украины передана радиолокационная станция 79К6. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"РЛС 79К6 – это трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, предназначенная для работы в условиях наличия помех естественного и преднамеренного типа. РЛС построена на базе цифровой фазированной решетки. Одной из ключевых особенностей данной РЛС является высокая средняя мощность излучаемого сигнала, достигаемая за счет применения современного многолучевого клистронного передатчика", – говорится в сообщении.

По данным Укроборонпрома, данная РЛС предназначена для использования в противовоздушной обороне, для выдачи данных о цели на зенитно-ракетный комплекс, а также как информационное звено с ВВС и ПВО при обеспечении безопасности полетов.

РЛС 79Кб была разработана научно-производственным комплексом Искра и произведена в рамках исполнения заказа Минобороны Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года ВСУ испытали новейшую радиолокационную станцию РЛС 79К6. Технику тестировали в условиях максимальных нагрузок.

В Украине создана система по обнаружению стелсов