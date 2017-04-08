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Новости
Украина
6 апреля 17, 12:45
Гройсман: Крым превратился в угрозу всему миру
Гройсман
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По причине того, что Крымский полуостров быстро становится военной базой, то это уже становится серьезной угрозой для целого мира.

Так, потенциал Крымского полуострова сейчас наращивают в т.ч. в ядерном направлении, а это уже – угроза для целого мира.  Такое заявление сегодня – шестого апреля – сделал глава украинского правительства – В. Гройсман, встретившись с премьером Эстонии, а также главами правительств Латвии и Литвы.
 
По словам Гройсмана  прослеживается тревожная тенденция  в Крыму, потому что на тех территориях сейчас наращивают вооружение и возникла уже самая милитаризированная зона. Сегодня там – крайне мощная военная база и она становится все мощнее – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в Крыму было задержано украинское судно.
URA-Inform
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