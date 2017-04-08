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Новости
Украина
6 апреля 17, 12:46
Гонтарева уходит, но заявления пока не писала
Гонтарева
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Национальный банк Украины в очередной раз опровергает информацию о якобы написанном главой НБУ Валерией Гонтаревой заявлении об отставке.

Вместе с тем там подтвердили, что она имеет планы оставить этот пост со временем. Как заявила в четверг, 6 апреля, пресс-служба регулятора, заявление не написано, Гонтарева работает и выполняет свои обязанности.

Вместе с тем сама Гонтарева в общении с журналистами сегодня утром в очередной раз подтвердила свое намерение покинуть пост главы Центрального банка. По ее словам, она может написать заявление, но не может назначить кого-то на свое место.

Напомним, в Киеве сегодня прошла акция протеста под домом главы Нацбанка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее о том, что Гонтарева написала заявление говорила

народный депутат Украины от фракции БПП Ирина Луценко. Однако позже в тот же день в Нацбанке опровергли эту информацию.
URA-Inform
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