Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.94
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Украина
6 апреля 17, 12:53
Киевский мост попал в пособие в ФРГ как неудачный проект
Подольско-Воскресенский мост
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Подольско-Воскресенский мост строится с 1993 года.
Подольско-Воскресенский мост строится с 1993 года.

Анализ неудачного проекта Подольско-Воскресенского моста в Киеве использован в рамках создания практического пособия с рекомендациями для планирования и строительства крупных мостов на немецких автомобильных трассах.

По мнению немецких инженеров, в будущем эти рекомендации помогут оценить риски и избежать ошибок, допущенных при планировании киевского моста.
Ранее специалисты из Германии проанализировали строительство Подольско-Воскресенского моста, который должен соединить Подол и левый берег Киева. На выполнение экспертизы немецкая сторона выделила 200 тысяч евро.

Строительство Подольско-Воскресенского моста было начато в 1993 году и продолжается до сих пор. На него уже потрачено 3,424 млрд гривен. По оценке Киевской горгосадминистрации, для достройки моста необходимо привлечь еще 4,3 млрд гривен, работы на левом берегу обойдутся еще в 1,7 млрд гривен.
В феврале Киевский горсовет выделил 625,3 млн гривен. Вопрос дальнейшего финансирования этого проекта пока остается открытым.

Как сообщал Кореспондент.net, 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Обошлось без жертв. Движение транспорта по мосту перекрыли, а водителей попросили воспользоваться объездными маршрутами.
Но уже на следующий день движение по Шулявскому мосту возобновилось. А мэр Киева Виталий Кличко рассказал о причинах обрушения.
Korrespondent
Ещё по теме:
Норвегия строит первый в мире тоннель для кораблей
В Киеве откроют центр защиты животных
Стену с Мексикой готовы строить две компании из ФРГ
Евросоюз недоволен газовым проектом РФ и Германии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
8 апреля - Гавриил Благовест. Традиции, приметы
noimageВ Киеве за продажу реликвий задержан экс-протоиерей
noimageВ Финляндии за рекламу отдыха в Крыму изъят тираж журнала
noimageСервис по выдаче загранпаспортов снова заработал
noimageВ Одессе 10 апреля усилят охрану порядка
Лента новостей