Киевский мост попал в пособие в ФРГ как неудачный проект

Анализ неудачного проекта Подольско-Воскресенского моста в Киеве использован в рамках создания практического пособия с рекомендациями для планирования и строительства крупных мостов на немецких автомобильных трассах.

По мнению немецких инженеров, в будущем эти рекомендации помогут оценить риски и избежать ошибок, допущенных при планировании киевского моста.

Ранее специалисты из Германии проанализировали строительство Подольско-Воскресенского моста, который должен соединить Подол и левый берег Киева. На выполнение экспертизы немецкая сторона выделила 200 тысяч евро.





Строительство Подольско-Воскресенского моста было начато в 1993 году и продолжается до сих пор. На него уже потрачено 3,424 млрд гривен. По оценке Киевской горгосадминистрации, для достройки моста необходимо привлечь еще 4,3 млрд гривен, работы на левом берегу обойдутся еще в 1,7 млрд гривен.

В феврале Киевский горсовет выделил 625,3 млн гривен. Вопрос дальнейшего финансирования этого проекта пока остается открытым.





Как сообщал Кореспондент.net, 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Обошлось без жертв. Движение транспорта по мосту перекрыли, а водителей попросили воспользоваться объездными маршрутами.

Но уже на следующий день движение по Шулявскому мосту возобновилось. А мэр Киева Виталий Кличко рассказал о причинах обрушения.



