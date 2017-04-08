Порошенко: Россия на Донбассе меняет тактику

Так, РФ уже становится агрессивнее. Эти сведения сегодня в рамках форума по вопросам безопасности передал глава украинского государства – П. Порошенко. По его словам – сейчас Кремль уже начал подготовку к выборам главы государства 2018 г. и стал агрессивнее –ради сокрытия собственных недостатков.

Так, Россия изменила тактику на востоке нашей страны, а также в Кремле и образует квазигосударства, обладая неконструктивной позицией – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, в течение марта нынешнего года Россия направила на украинский Донбасс сразу 12-ть установок Град – заявлял В. Гройсман.