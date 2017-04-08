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Украина
6 апреля 17, 14:50
В киевском метро задержали мужчину с арсеналом ножей
ножи
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Задержанный заявил, что ему нравится изготовлять ножи.
Задержанный заявил, что ему нравится изготовлять ножи.

В Киеве на станции метро Лыбедская наряд Национальной гвардии задержал мужчину, у которого во время проведения поверхностного обзора было обнаружено более десятка ножей разного размера.

"Как утверждал задержанный, ему нравится изготовлять ножи", – говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

Задержанный был передан сотрудникам полиции в ближайший участок.

"Чем такое хобби угрожает нарушителю, станет известно уже после выяснения всех обстоятельств", – отметили в Нацгвардии.

Как сообщал Корреспондент.net, из-за теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, в метро Киева был введен усиленный режим безопасности. Он продлится до 15 мая включительно, то есть до завершения проведения Евровидения-2017.

К несению службы привлечены дополнительные наряды полиции, кинологи, взрывотехники и бойцы Национальной гвардии.
Korrespondent
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