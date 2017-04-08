Радикалы обещают закрыть все российские банки в Украине

"После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства", - сказано на сайте Национального корпуса.

Радикалы отметили, что временно сняли блокаду банков с российским капиталом, чтобы вкладчики-украинцы смогли забрать свои деньги.

Тех, кто не успел забрать свои средства, националисты призывают "сделать это немедленно".

Тем временем Нацбанк готов ослабить санкции против банков России. Об этом говорится в письме МВФ от 29 марта.

Также отметим, что ранее Нацбанк призвал полицию защитить банки из России.