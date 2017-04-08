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Новости
Украина
6 апреля 17, 17:15
Радикалы обещают закрыть все российские банки в Украине
Сбербанк
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Они отметили, что временно снимали блокаду банков с российским капиталом, чтобы вкладчики-украинцы смогли забрать свои деньги.
Они отметили, что временно снимали блокаду банков с российским капиталом, чтобы вкладчики-украинцы смогли забрать свои деньги. Националисты заявили, что "физически" закроют банки с российским капиталом в Украине после 10 апреля, когда истечет их мораторий  (тогда они временно разблокировали отделения Сбербанка - ред.).

"После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства", - сказано на сайте Национального корпуса.
Радикалы отметили, что временно сняли блокаду банков с российским капиталом, чтобы вкладчики-украинцы смогли забрать свои деньги.
Тех, кто не успел забрать свои средства, националисты призывают "сделать это немедленно".
 
Тем временем Нацбанк готов ослабить санкции против банков России. Об этом говорится в письме МВФ от 29 марта.
 
Также отметим, что ранее Нацбанк призвал полицию защитить банки из России.
Korrespondent
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