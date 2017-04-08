Конгресс США предлагает усилить кибербезопасность Украины

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект об усилении кибербезопасности Украины. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Проект закона представили члены комитета по иностранным делам Палаты представителей и украинского кокуса Конгресса, конгрессмен-демократ Бойл и республиканец Фитцпатрик.

В законопроекте предусмотрена помощь Украине со стороны США для установления современных обновлений на компьютерах органов государственной власти, систем программной защиты. Также речь идет об уменьшении зависимости Украины от российских технологий и содействии в расширении участия Украины в программах обмена информацией в сфере кибербезопасности.

Ранее в НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине в сфере киберзащиты.