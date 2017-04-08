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Новости
Украина
7 апреля 17, 09:16
Конгресс США предлагает усилить кибербезопасность Украины
кибербезопасностиь
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В Конгрессе представили проект закона, который предусматривает усиление кибербезопасности Украины и уменьшение зависимости от российских технологий

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект об усилении кибербезопасности Украины. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Проект закона представили члены комитета по иностранным делам Палаты представителей и украинского кокуса Конгресса, конгрессмен-демократ Бойл и республиканец Фитцпатрик.

В законопроекте предусмотрена помощь Украине со стороны США для установления современных обновлений на компьютерах органов государственной власти, систем программной защиты. Также речь идет об уменьшении зависимости Украины от российских технологий и содействии в расширении участия Украины в программах обмена информацией в сфере кибербезопасности.

Ранее в НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине в сфере киберзащиты.
Delo
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