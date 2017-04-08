АТО: Боевики в четверг 48 раз обстреляли ВСУ

Боевики за минувшие сутки 48 раз открывали огонь на нашим позициям. В результате таких действий пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, больше всего досталось вчера Мариуполю, где противник накрывал огнем наших бойцов из минометов, гранатометов различных систем и БМП. В районе Красногоровки противник вчера бил из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

При этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были использованы против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутово. Защитников Широкино и Водяного, обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по украинским позициям под Лебединским. Вблизи Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке. Тут враг в течение суток накрывал огнем минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов и крупнокалиберных пулеметов противник также бил по Пескам. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Шахты Бутовка и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.

На луганском направлении из гранатометов бил по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов – по опорным пунктам в районе станицы Луганской.

Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь.

Напомним, боевики в четверг, 6 апреля, вновь из минометов обстреляли жилые кварталы города Авдеевка Донецкой области. В результате таких действий был ранен местный житель.