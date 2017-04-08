Полторак намерен встретиться с главой Пентагона

Министр обороны Степан Полторак не смог встретиться с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Об этом он заявил в ходе своей поездки в Канаду, сообщает Укринформ.

"Мы ищем контакт, чтобы сотрудничать с США… Я получил глубокое убеждение в том, что эта встреча (с Мэттисом – ред.) состоится в ближайшее время", – сказал Полторак.

Он добавил, что "сделал все возможное, чтобы вылететь из Оттавы в Вашингтон и встретиться с министром обороны США".

"Но сегодня в США происходят серьезные изменения и им нужно немного времени, чтобы до конца разобрать ситуацию. Впрочем, мы готовы к сотрудничеству", – отметил Полторак.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Степан Полторак находился с визитом в Канаде. В ходе этой поездки министра Украина и Канада подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны. Этот документ позволит двум странам более тесно сотрудничать в военной области.

Также в ходе поездки в Канаду Степан Полторак заявил о семи тысячах кибератак из России.

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