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Новости
Украина
7 апреля 17, 10:56
В Закарпатье предупреждают о повышении уровня воды в реках
река
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Сегодня, седьмого апреля 2017 года, метеорологи прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках. Таким образом, пик уровня воды будет зафиксирован до 1,5 м.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на реках Закарпатья, а также в бассейнах Сяна, Днестра, Прута и Серета ожидается повышение уровней воды на 0,2- 1,0 м. При этом в результате ожидаемых осадков в нижнем течении Боржавы возрастет вода до 1,5 м.

Кроме того, в нижнем течении Припяти на участке Десны от разлета до устья продлится развитие весеннего половодья с медленной интенсивностью роста уровней воды.

Отметим, что такое повышение уровня воды не представляет опасности, однако украинская ГСЧС просит граждан о повышенной внимательности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по причине порывов ветра, а также из-за дождя на Львовщине 32 населенных пункта оказались обесточены.  Сейчас сотрудники облэнерго уже начали необходимый ремонт.
URA-Inform
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