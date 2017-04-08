Зону очистки от боеприпасов в Балаклее сузили до 500 метров

В Балаклее Харьковской области десятикилометровую зону загрязнения после взрывов боеприпасов на военном складе уменьшили до 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в пятницу, 7 апреля.

"По состоянию на 7:00 7 апреля пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано", – говорится в сообщении.





В ГСЧС добавили, что пиротехники ведомства очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.





В свою очередь в областной полиции уточнили, что в Балаклее сосредоточено более 500 работников Национальной полиции, ГСЧС, Минобороны, военной службы правопорядка, коммунальных служб, задействовано почти 130 единиц техники.





В период с 23 апреля в Балаклейский отдел полиции поступило 23 сообщения о кражах, принимаются меры для раскрытия зарегистрированных преступлений.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что украинские военные планируют полностью очистить от взрывоопасных предметов 10 км зону вокруг арсенала в Балаклее до 18 мая текущего года.