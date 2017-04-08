Биометрические загранпаспорта: выдают по 10 тысяч в день

Об этом он сообщил во время своего выступление в Верховной Раде Украины.

Как отмечается, сейчас наблюдается рост спроса на документы нового образца. Таким образом, это связано с приближением майских праздников и сезона летнего отдыха.

"С сегодняшнего дня уже 3 миллиона 25 тысяч 129 граждан получили биометрические документы для выезда за границу", - подчеркнул Соколюк.

Тажке глава ГМС отметил, что в некоторые дни число выданных биометрических паспортов может превышать 12 тысяч. При этом биометрические паспорта начали выдавать гражданам Украины еще в январе 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с пятницы, 7 апреля, на внешних границах Европейского союза вводятся новые правила пересечения границы.