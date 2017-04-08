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Новости
Украина
7 апреля 17, 11:54
Биометрические загранпаспорта: выдают по 10 тысяч в день
биометрический паспорт
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Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что ежедневно биометрические паспорта для выезда за границу получают 10 тысяч украинцев.

Об этом он сообщил во время своего выступление в Верховной Раде Украины.

Как отмечается, сейчас наблюдается рост спроса на документы нового образца. Таким образом, это связано с приближением майских праздников и сезона летнего отдыха.

"С сегодняшнего дня уже 3 миллиона 25 тысяч 129 граждан получили биометрические документы для выезда за границу", - подчеркнул Соколюк.

Тажке глава ГМС отметил, что в некоторые дни число выданных биометрических паспортов может превышать 12 тысяч. При этом биометрические паспорта начали выдавать гражданам Украины еще в январе 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с пятницы, 7 апреля, на внешних границах Европейского союза вводятся новые правила пересечения границы.
URA-Inform
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