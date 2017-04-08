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Украина
7 апреля 17, 11:55
Турция поддержала ракетный удар США в Сирии
Алеппо,Сирия
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Турция положительно оценивает ракетный удар Соединенных штатов Америки по авиабазе Сирии.

Удар по авиабазе, с которой была предпринята химическая атака на мирное население - важный и значимый шаг. Такое мнение высказал в пятницу утром, 7 апреля, в эфире одного из турецких телекомпаний заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш.

При этом он напомнил слова президент, который говорил, что Турция хочет видеть действия, а не просто слышать слова. Международное сообщество должно четко поддерживать свою позицию против варварства режима Асада, пока оно не нанесло еще больше вреда народу, - заявил Куртулмуш, добавив, что Реджепа Тайипа Эрдогана поздно вечером, в четверг 6 апреля, как раз перед американским ракетным ударом, заявил, что Турция поддержит военные действия США в Сирии и будет готова помочь в случае необходимости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 7 апреля, военные Соединенных Штатов Америки нанесли удар крылатыми ракетами по военной базе правительственных войск в Сирии. Ракеты упали в районе провинции Хомс. Всего было выпущено около 59 ракет с кораблей военно-морских сил Штатов в Средиземном море.
URA-Inform
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