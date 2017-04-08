НАТО использует опыт Украины в АТО на Донбассе в войне с РФ

На украинском опыте НАТО ежедневно учится противостоять гибридным угрозам. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на форуме по безопасности в Киеве в пятницу 7 апреля.

"На протяжении последних трех лет Украина является мишенью тех, кто развязал гибридную войну. Мы видим эти гибридные проявления в Крыму и на Донбассе. Меня поражают темпы наращивания возможностей молодых военных по противостоянию угрозам на востоке Украины. НАТО учится бороться с гибридными проявлениями на украинском опыте. Мы также разрабатываем платформу по борьбе с гибридными атаками", – сказала Геттемюллер.





По ее словам, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе угрозы со стороны России – это вопрос номер один.





При этом она подчеркнула, что отношения Украина-НАТО – это взаимовыгодное сотрудничество. "Альянс помогает Украине развивать и укреплять Вооруженные силы, которые уже сейчас достаточно сильны. Украина также помогает НАТО усиливать свои ресурсы и возможности… Отмечу, что наше сотрудничество стало особо интенсивным в 2014 году, после начала российской агрессии и аннексии Крыма", – рассказала замгенсека НАТО.





Напомним, Украина создаст единый центр по кибербезопасности при поддержке специалистов информационной безопасности НАТО.



