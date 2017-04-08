Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.93
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Украина
7 апреля 17, 14:12
Задержаны админы антиукраинских групп в соцсетях - Видео
антиукр
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Три года женщина и мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете.

Служба безопасности Украины задержала жителей Кривого Рога и Каменского Днепропетровской области, которые проводили активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 7 апреля.

С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете. А в 2016 году их завербовали представители российских спецслужб, утверждают в СБУ.

По информации силовиков, задержанные, выполняя задание своих кураторов, создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли антиукраинские материалы.

"Также пособникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины", – заявили в СБУ.

Недавно в СБУ заявили, что предотвратили теракт в Хмельницкой области, который подготовили российские службы через завербованного в Украине человека.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Киеве закрывают школы на карантин
В Кривом Роге горит школа - ФОТО
В Кривом Роге снова подожгли флаг Украины (ФОТО)
Как Путин и РФ используют кибератаки против выборов в Европе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
8 апреля - Гавриил Благовест. Традиции, приметы
noimageВ Киеве за продажу реликвий задержан экс-протоиерей
noimageВ Финляндии за рекламу отдыха в Крыму изъят тираж журнала
noimageСервис по выдаче загранпаспортов снова заработал
noimageВ Одессе 10 апреля усилят охрану порядка
Лента новостей