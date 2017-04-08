Задержаны админы антиукраинских групп в соцсетях - Видео

Служба безопасности Украины задержала жителей Кривого Рога и Каменского Днепропетровской области, которые проводили активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 7 апреля.

С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете. А в 2016 году их завербовали представители российских спецслужб, утверждают в СБУ.





По информации силовиков, задержанные, выполняя задание своих кураторов, создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли антиукраинские материалы.





"Также пособникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины", – заявили в СБУ.





Недавно в СБУ заявили, что предотвратили теракт в Хмельницкой области, который подготовили российские службы через завербованного в Украине человека.



