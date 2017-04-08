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Новости
Украина
7 апреля 17, 14:14
Украина поддерживает действия США в Сирии
Сирия,бомбежка,
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В МИД Украины напомнили, что любое применение химоружия является нарушением международного права.
В МИД Украины напомнили, что любое применение химоружия является нарушением международного права.

Министерство иностранных дел Украины поддерживает ракетный удар США по авиабазе в Сирии в ответ на применение химического оружия. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства в пятницу, 7 апреля.

"Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима, в частности против мирного населения", – говорится в заявлении.

В МИД Украины отметили, что любое применение химоружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является нарушением международного права и военным преступлением, а виновники должны быть привлечены к ответственности.

"Хроническое блокирование Россией работы СБ ООН является неприемлемым и должен получить надлежащую оценку. Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового поражения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", – добавили в украинском ведомстве.

Напомним, Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН из-за американского ракетного удара по авиабазе в Сирии.
Korrespondent
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