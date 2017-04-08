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Новости
Украина
7 апреля 17, 14:15
ФРГ заменит учебники с ошибочной картой Украины без Крыма
учебник
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По итогам проверки принято решение "немедленно изъять" два пособия с ошибкой.

В Германии обещают заменить учебники по немецкому языку для иностранцев "Просто хорошо! Немецкий для интеграции", в которых на карте мира Крым обозначен как часть Российской Федерации. Об этом DW сообщили в пресс-службе Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (BAMF).

"Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта", – подчеркнули в ведомстве и добавили, что по итогам проверки принято решение "немедленно изъять" два пособия с ошибкой.

В BAMF заявили, что не принимали участия в разработке пособия и не финансировали этот проект. Кроме того, перед допуском тиража в печать, в июле 2016 года, фирма TELC (Франкфурт-на-Майне) не предоставила службе окончательный вариант учебников.

В компании TELC пояснили, что карту мира с изображением Крыма как части Российской Федерации приобрели у крупного международного агентства, которое торгует изображениями. Также представители фирмы отметили, что сожалеют об ошибке и намерены "немедленно переиздать" оба учебных пособия и "заменить карту".

До тех пор пока компания-автор напечатает новые учебники, организаторы интеграционных курсов продолжат обучение иностранцев по книгам с ошибкой. Однако, как уточнили в федеральном ведомстве, все организации и языковые школы будут проинформированы об ошибочном изображении Крыма.

Всего в Германии учебники с неправильной картой используют около 200 организаций, компаний и языковых школ, которые ведут интеграционные курсы для иностранцев.

Ранее Оксфордский университет издал атлас с российским Крымом. Кроме того, во Франции вышел атлас с Крымом в составе России.
Korrespondent
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