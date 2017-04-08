Медведчук: В Украине нет никакой борьбы с коррупцией

В Украине нет никакой борьбы с коррупцией, а то, что подается под видом антикоррупционных реформ, всего лишь достаточно искусная их имитация. Так считает лидер общественного движения "Украинский выборы – Право народа" Виктор Медведчук.

"Даже в Парламентской ассамблее Совета Европы, где в адрес Киева неоднократно звучали более чем комплиментарные заявления, наконец-то признали: заметных и конкретных результатов антикоррупционной деятельности в Украине нет", – отметил он.





Медведчук считает, что борьба с коррупцией в Украине превратилась в фарс. "Согласно исследованию Центра Разумкова, менее 1% украинцев считают антикоррупционную реформу успешной. Майданные лидеры не только не выполнили своих обещаний, но и полностью дискредитировали себя в глазах украинцев и мирового сообщества", – резюмирует Медведчук.





Ранее Медведчук заявлял, что норма о декларировании общественными деятелями своих доходов целиком и полностью соответствует демократическим ценностям.



