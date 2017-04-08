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Новости
Украина
7 апреля 17, 15:08
Климкин о безвизе:Если вы не преступник, то проблем не будет
Климкин
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Министр иностранных дел Павел Климкин в прямом эфире 1+1 озвучил дальнейшие шаги на пути Украины к безвизовому режиму с ЕС.

Климкин заявил, что формально решение уже принято. Осталось только дать отмашку на подготовку решения Совета ЕС, которое подписывают президент Европарламента и представитель Мальтийского представительства. Решение вступает в силу через 21 день после публикации в официальном журнале ЕС.

По словам министра, все займет не более двух месяцев.

Далее украинцы смогут пересекать границу ЕС, имея с собой только биометрический паспорт и билеты на поездку, а также страховой полис. Важно будет без паники объяснить пограничникам цель своего визита в Европу. Если вы не преступник и не террорист, то никаких проблем не будет, - уверяет Климкин.

Кроме вышеуказанного, въезд на территорию Евросоюза будет для украинцев бесплатным.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что решение о вводе безвизового режима для Украины с ЕС поддержал 521 европейский депутат.
URA-Inform
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