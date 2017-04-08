Порошенко предложили 1 миллиард рублей за въезд Самойловой

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания Бургер Кинг предлагает Украине 1 млрд рублей за снятие запрета на въезд для певицы Юлии Самойловой и ее участие в Евровидении-2017 в Киеве.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение компании.

Утверждается, что письмо с таким предложением отправлено в администрацию президента Украины на имя Петра Порошенко.

Если президент Украины примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей.

Издание отмечает, что российский Бургер Кинг не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 млн рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу "Зенит" 500 млн рублей в качестве "единовременной спонсорской помощи" за смену названия на "Зенит-Бургер Кинг".

Как сообщалось, СБУ на три года запретила въезд в Украину певице Юлии Самойловой, которую Россия делегировала на Евровидение-2017 в Киеве. Это связано с тем, что Самойлова незаконно посетила аннексированный Крым, нарушив закон Украины.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что Россия примет участие в Евровидении только в том случае, если пришлет на конкурс другого исполнителя, у которого нет проблем с украинским законодательством.