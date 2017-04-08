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Новости
Украина
7 апреля 17, 17:08
Аваков - силовым структурам: Готовьтесь вернуть Донбасс
АТО
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Около 70 процентов жителей ДНР и ЛНР хотели бы вернуться, заявил глава МВД.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что силовики должны быть готовыми к возвращению территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР, уже сегодня, передает РБК-Украина.

По его словам Авакова, около 70 процентов жителей ДНР и ЛНР хотели бы вернуться под контроль Украины, несмотря на постоянную пропаганду со стороны России.
 
"Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - отметил Аваков.
 
Отметим, что в феврале Аваков заявлял, что Украина вернет Донбасс в течение полутора лет. А прошлой осенью он говорил, что Донбасс освободит Нацгвардия и произойдет это в течение двух лет.
Korrespondent
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